Илон Маск указал на главную угрозу существованию человечества

Самая большая угроза, с которой человечество когда-либо сталкивалось – это значительное падение уровня рождаемости во всем мире. С таким заявлением выступил в соцсети X американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Основатель Tesla и Space X отреагировал на публикацию с графиком, составленным на основе данных Отдела народонаселения ООН. По данным этого исследования, средний уровень рождаемости по всему миру с 1960-х годов заметно снизился.

Илон Маск и ранее привлекал внимание к проблемам демографии. Миллиардер утверждает, что многие страны могут просто исчезнуть – если не будут приняты решительные меры по улучшению демографической ситуации.