Политолог Камкин: Все понимают, что Майдан в Грузии не получился

На что рассчитывают западные политики, продолжая вооружать киевский режим, а теперь еще и поддерживая оппозицию в Грузии? Может ли недовольство избирателей вызвать в той или иной европейской стране правительственный кризис, как это уже случилось в Германии?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Все понимают, что Майдан в Грузии не получился. И не получится, если не будет масштабных провокаций с человеческими жертвами. Думаю, сейчас все пойдет по нисходящей и вернется к вялотекущему блогерству. Но расслабляться не стоит. У Запада имеются планы по дестабилизации Закавказья. Чуть ли не авангардом в этом вопросе являются российские либеральные релоканты, используемые в качестве пушечного мяса", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео.