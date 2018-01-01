Группа конгрессменов в США представила доклад о пандемии коронавируса. В нем утверждается, что возник вирус "вероятно, из-за несчастного случая в лаборатории или при проведении исследований" в китайском Ухане. Американские ученые сразу напомнили, на чьи деньги проводили исследования: "Роль США была существенной, мы финансировали исследования через Национальный институт здоровья, через Госдепартамент и Минобороны".

Это биолог Роберт Редфилд, который руководил государственными центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Он считает, что вирус был умышленно создан в рамках программы Пентагона по биологической защите. Скорее всего, в лаборатории Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Финансирование разработки вируса COVID по линии Министерства обороны о многом говорит. Проболталась недавно министр здравоохранения Нидерландов Флер Агема, назвав пандемию "военной операцией", поскольку ее министерство во время пандемии выполняло некие обязательства перед НАТО.

Еще в 1993 году с помощью США, Канады и Швеции был создан Украинский научно-технологический центр, который координировал работу этих биолабораторий. Не только на Украине - они были созданы в Азербайджане, Грузии, Молдавии. И набирали туда бывших советских специалистов по созданию оружия массового уничтожения и ракетных технологий.

Знаменитая фраза "хайли лайкли", 2018 год. В Англии начинается шумная кампания - русские шпионы пытались отравить предателя Сергея Скрипаля и его дочь в городке Солсбери! По телевидению постоянно крутили картинку с зелеными человечками. Разного ранга эксперты рассказывали про нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое "хайли лайкли" завезли из России шпионы Петров и Боширов. Тогда из Соединенных Штатов, Великобритании и почему-то с Украины были высланы десятки российских дипломатов. Москва ответила зеркально. Самое интересное, что доказательств злодейских похождений русских шпионов Петрова и Боширова никто до сих пор не представил. Одни предположения - хайли лайкли.

Что же касается американских обвинений в адрес Китая, официальный представитель МИД КНР ответил: "США должны оперативно реагировать на разумные опасения международного сообщества, активно обмениваться с Всемирной организацией здравоохранения данными о ранних предполагаемых случаях заболеваний в стране, открыто рассказать о Форт-Детрике и своих биологических лабораториях по всему миру".

Форт-Детрик - центр американской программы по разработке биологического оружия, которую потом переименовали в программу биологической защиты. Может, там поискать разные интересные вирусы?

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