Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, военным аэродромам, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142-х районах. Кроме того, в зоне спецоперации освобождены два населенных пункта - Романовка и Новодаровка.

На красноармейском направлении расчет зенитного ракетного комплекса "Оса" группировки "Центр" уничтожил разведывательный беспилотник самолетного типа. Вражеский дрон направлялся в сторону наших позиций для сбора информации о дислокации артиллерии и передвижения войск. Экипаж "Осы" сразу после захвата цели произвел пуск ракет. БПЛА неприятеля был уничтожен. Зенитный комплекс круглосуточно прикрывает наши подразделения, обеспечивая безопасность в радиусе десятков километров.

На каховском направлении расчеты гаубиц "Мста-Б" гвардейского соединения ВДВ уничтожили самоходную артустановку киевских боевиков. Замаскированное орудие на правом берегу Днепра обнаружила разведка с помощью беспилотника. Получив координаты, десантники выдвинулись на огневую позицию и точными выстрелами ликвидировали цель. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы постоянно оказывают поддержку штурмовым группам, которые зачищают территорию от украинских формирований.