Стало известно о новых подвигах российских военных

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Лейтенант Антон Нестеров и его штурмовая группа атаковали позиции противника с фланга. Антон одним из первых ворвался во вражеские окопы и метким броском гранаты уничтожил пулемётную точку радикалов. Бойцы под командованием Нестерова, несмотря на попытки контрнаступления ВСУ, удержали рубежи до подхода подкрепления.

Ефрейтор Илья Мальцев, рискуя жизнью под артиллерийским огнем и атакой беспилотников, починил поврежденный в результате обстрела ретранслятор и наладил связь наших штурмовых подразделений с командованием. Это позволило оперативно координировать действия на передовой.