Над шестью регионами ночью сбили 24 беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили 24 вражеских беспилотника над шестью российскими регионами.

Шесть дронов уничтожены над Ростовской областью, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один Астраханской. Еще пять БПЛА сбиты над Краснодарским краем.

Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

По данным губернаторов Рязанской, Брянской и Ростовской областей, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили один дрон над Брянской областью.