Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи потребовала отставки президента

Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи заявила, что начнёт процедуру импичмента президента республики Юн Сок Ёля, если он не уйдёт в отставку. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает агентство YTN.

Представитель партии назвал введение военного положения в стране грубым нарушением конституции. По его словам, это является весомой причиной для импичмента.

Ранее Юн Сок Ёль заявил, что отзовёт военное положение на заседании правительства. Позже правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения.