В Курской области за сутки ВСУ потеряли более 300 боевиков. Уничтожены два танка, четыре БМП (из них две Bradley), 17 бронемашин, 14 автомобилей, три орудия и шесть минометов.

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес очередной удар по скоплению боевиков и опорному пункту ВСУ в приграничном районе. Выпущенные "Ночным охотником" ракеты легли точно в цель. Лётчики работали на предельно малых высотах и оказали существенную поддержку войскам на земле.

Представлены и кадры слаженных действий инженерного подразделения группировки "Север" по наведению в приграничье понтонного моста. Установка шла в сложных условиях из-за опасности обстрелов ВСУ. В течение достаточно короткого времени переправа из нескольких секций, каждая из которых - весом семь тонн, была готова. Она способна выдержать проход даже тяжелой бронированной техники.