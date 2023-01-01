Небензя: Ближневосточный кризис получил еще одно измерение

США не нашли в себе силы осудить вылазку террористов в Сирии. Об этом на Совете безопасности заявил наш постпред при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат отметил: события последних дней доказывают, что Вашингтон и его союзники используют любые возможности, чтобы посеять хаос в Сирии, применяя санкционную удавку и поддерживая идлибских террористов и экстремистское подполье в этой арабской стране. Кроме того, США готовы замалчивать любые преступления ради наживы.