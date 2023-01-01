Небензя: Ближневосточный кризис получил еще одно измерение

США не нашли в себе силы осудить вылазку террористов в Сирии. Об этом на Совете безопасности заявил наш постпред при ООН Василий Небензя.
Российский дипломат отметил: события последних дней доказывают, что Вашингтон и его союзники используют любые возможности, чтобы посеять хаос в Сирии, применяя санкционную удавку и поддерживая идлибских террористов и экстремистское подполье в этой арабской стране. Кроме того, США готовы замалчивать любые преступления ради наживы.
"Мы неоднократно предупреждали о недопустимости заигрывания с международными террористами, осевшими в непосредственной близости от Алеппо. Однако наши западные коллеги, движимые ненавистью к законной власти в Сирии, так и не прекратили взаимодействие с ними. И вот результат: ждавшие своего часа боевики воспользовались тяжелой обстановкой в стране, прежде всего на Голанских высотах и на границе с Ливаном, чтобы нанести сирийцам удар в спину. Таким образом, разрастающийся после октября 2023 года ближневосточный кризис получил еще одно измерение", - подчеркнул Небензя.