Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Хороший день для тех, кто отправляется на собеседование или разговор с руководством. Вы будете на удивление спокойны и сможете понять, чего от вас хотят.

Тельцы

Учеба, дальние поездки, долгосрочные планы – в этих делах вам сегодня повезет. А если найдете время на то, чтобы почитать книгу, будет просто отлично!

Близнецы

Вам можно смело задавать вопросы сотрудникам банка, налоговой или страховой компании. В этот день вы сможете грамотно распорядиться своими финансами.

Раки

У вас блестяще пройдут любые встречи тет-а-тет: деловые, романтические, дружеские. Если нужно поговорить с психологом или учителем вашего ребенка, поторопитесь.

Львы

Давно хотели сходить на массаж или другую приятную спа-процедуру? Сегодня самый подходящий день для того, чтобы побаловать себя и устроить небольшую передышку.

Девы

Супер-день для процедур красоты, шопинга или покупки новогодних подарков! Все, на что вы потратите сегодня деньги, будет красивым и довольно качественным.

Весы

Домашние дела заждались и требуют вашего участия! Вам сегодня хватит энергии и желания на то, чтобы сделать для своей семьи или дома что-то очень полезное.

Скорпионы

Вы достигните своих целей на переговорах, в поездках и переписках. Это один из самых удачных дней для любых коммуникаций, торопитесь воспользоваться!

Стрельцы

Деньги сами идут к вам в руки! Сегодня будет легко найти новую работу или выгодного клиента, особенно в тех сферах, где ценится креативное мышление.

Козероги

Луна и Венера соединяются сегодня в вашем знаке, наделяя его представителей очарованием, а также отменным художественным вкусом. Используйте это там, где нужно!

Водолеи

У вас получится поговорить с кем-то по душам или решить свою деликатную проблему. Если хотите потратить деньги на что-то очень личное - время пришло.

Рыбы

Вам просто необходимо поговорить с кем-нибудь сегодня или хотя бы обменяться сообщениями. Вы получите поддержку или добрый совет, и это будет очень вовремя.