Звезде "Квартета И" Александру Демидову грозит инвалидность из-за букета болезней

Александр Демидов резко поправился на 25 килограммов четыре года назад на фоне переживаний из-за болезни супруги. На протяжении последних лет артиста мучают отеки, давление и слабость. Он минимум трижды был госпитализирован.

Два года назад у звезды "Квартета И" снизилась работоспособность почек, возросла отечность, возникли проблемы с пищеводом и кишечником. При этом разнообразная комплексная терапия не помогала. Врачи предполагают, что всему виной образ жизни Демидова: он не раз признавался, что любит выпить и покурить.

В итоге артисту прописали пожизненный прием дорогостоящих препаратов, решается вопрос о присвоении ему инвалидности. Демидову показана строгая диета, постоянное наблюдение у врачей и соблюдение всех назначений, сообщает телеграм-канал Mash.

Говорят, проблемы со здоровьем у Александра Демидова начали замечать в 2017 году, когда он попал аж в два ДТП за два часа.