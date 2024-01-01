Карлсон прилетел в Москву для интервью с Лавровым

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Интервью обещает быть "абсолютно захватывающим", сообщил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Журналист задал министру вопросы, касающиеся возможного конфликта между Россией и США, отношений России с Китаем и Западом, а также последствий для российско-американских отношений и мира от избрания Дональда Трампа президентом США.

"Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет", - отметил Карлсон.

Лавров возглавляет российский МИД 25 лет, а на внешнеполитической службе он работает уже более 40 лет.

В феврале 2024 года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.