"Или в плену, или мертва": Гоген Солнцев получил странное послание от бывшей жены-пенсионерки

Почти тре месяца назад Екатерина Терешкович вместе с подругами отправилась в ОАЭ. С тех пор ни о ней, ни о ее приятельницах ничего не слышно. Гоген Солнцев хоть и давно развелся с пенсионеркой, все равно беспокоится о бывшей супруге. Волнуется и ее дочь Полина, которая в настоящее время является супругой Гогена и матерью его сына Ивана.

Однако недавно Солнцев и его жена получили странное послание. Кто-то от имени Екатерины Терешкович попросил у Полины деньги за якобы разбитый катамаран. Когда женщина попыталась позвонить по этому номеру, трубку никто не взял, сообщает Starhit.

"Полине эсэмэс пришло, в котором денег просили. Писали, что Катя какой-то катамаран разбила. Я говорю: „Полина — ты дура?! Я никакие деньги не буду высылать, потому что, считаю, это орудуют мошенники“. Во-первых, никаких катамаранов в ОАЭ нет, во-вторых, голоса Кати никто не слышал. Полина дозвониться по указанному номеру не смогла. Так что Катя или в плену, или мертва, поэтому я почти две тысячи баксов в воздух, точнее, мошенникам, бросать не собираюсь", - рассказал Гоген.

Напомним, Солнцев давно известен как фрик и шоумен. Особую популярность ему принесли несколько выпусков ток-шоу Андрея Малахова, в которых красочно и в деталях описывались отношения Гогена с пенсионеркой Екатериной Терешкович. Их брак оказался весьма скандальным и непродолжительным. Новый поворот случился, когда Гоген закрутил роман с дочкой жены Полиной. Причем оба не рассматривали свои отношения как продолжительные, но все изменилось из-за беременности Полины.