Сын Байдена задолжал за жилье $300 тысяч долларов и пытался расплатиться безделушкой

Помилованный сын Джо Байдена Хантер оказался злостным неплательщиком за аренду жилья. Как выяснилось, он должен 300 тысяч долларов управляющему фонда Sequoia Шону Магуайру.

"Так что же будет с 300 тысячами долларов, которые Хантер Байден задолжал моей семье за 2019-2020 годы? Теперь он помилован? Ну, спасибо, Джо", — написал Магуайр в соцсети X.

Он пожаловался, что Хантер Байден после того, как въехал в квартиру, сменил замки и привлек к ее охране Секретную службу. Из-за этого у Магуайра не было доступа к принадлежащему ему жилью.

Отвечая на вопрос, пытался ли сын президента США погасить долг, Магуайр рассказал, что Хантер предлагал в качестве оплаты некий предмет искусства, который на самом деле не имел никакой ценности и был пригоден только для отмывания денег.

Ранее стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына. По мнению уходящего президента США, преследование Хантера было политически мотивированным. Решение Байдена раскритиковал Дональд Трамп, назвав его нарушением норм правосудия.