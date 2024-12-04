Россияне бросились скупать Библию

В России резко выросли продажи Библии. По итогам первых трех кварталов года рост составил 52%.

Как пишет РБК со ссылкой на одну из книжных сетей, наибольший интерес у покупателей вызывает Библия в Синоидальном переводе 1876 года (была переиздана в 2022 году). По сравнению с 2022 годом ее продажи выросли вдвое.

Растет спрос и на популярных маркетплейсах. За 11 месяцев года Библию на Wildberries покупали в 2,2 раза больше, чем год назад. На 46% вырос спрос на Евангелие.

Продажи Библии в России растут на фоне роста интереса к картам Таро и книгам по эзотерике.