"Зловещая эпоха": ученые бьют тревогу из-за исчезновения льда в Арктике

Арктика может полностью освободиться ото льда уже к 2027 году. К такому выводу пришли климатологи Селин Хёзе из Гетеборгского университета и Александр Ян из университета Колорадо.

Для своего прогноза они использовали 300 компьютерных симуляций. Большинство вычислений показали, что день, когда Арктика полностью освободится ото льда, может наступить в течение 9-20 лет.

Однако ряд симуляций предсказали наступление этого момента гораздо раньше — уже через три года. Причем произойдет это независимо от того, изменятся выбросы парниковых газов или нет, пишет Daily Mail.

Климатологи предупреждают, что освобождение Арктики ото льда значительно повлияет на климат Земли. Например, на юге Италии может экстремально похолодать, а в Скандинавии начнутся лесные пожары. Ученые предупреждают, что с исчезновением арктического льда для жителей планеты наступит "зловещая эпоха".