Собянин рассказал об итогах благоустройства в ВАО

О благоустройстве на востоке Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. Так, в Гольянове появился новый спортивный парк. Там разместили футбольное поле, которое зимой будет трансформироваться в каток с искусственным льдом. Есть памп-трек для трюков на скейтборде и велосипеде, площадка для настольного тенниса и тренажеры. А возле Красноярских прудов обустроили зоны для пикника.

В Перове провели работы в жилом квартале возле Первой Владимирской улицы и Зелёного проспекта. Обновили хоккейную коробку, установили современные детские площадки и комплексы с турниками.

Благоустроили и дворы в районе Восточный на улице Девятого Мая.

