Онкобольному Александру Митте могут ампутировать ступню

Александра Митту, который находится под присмотром сотрудников многопрофильного центра паллиативной помощи из-за рака почки и ряда других заболеваний, осмотрела выездная служба медиков. Знаменитый режиссер уже больше года находится в лежачем положении и не может разговаривать. На пятке у него диагностировали сухой некроз — омертвение тканей из-за проблем с кровообращением. 91-летнему кинодеятелю грозит ампутация стопы, передает телеграм-канал SHOT.

Врачи дали Александру Митте специальные препараты, призванные купировать симптомы гангрены, чтобы избежать ампутации. За действием лекарства следят медики.

Напомним, в середине ноября у режиссера обнаружили злокачественную опухоль в почке. В настоящее время он находится под присмотром сотрудников центра паллиативной помощи для смертельно больных людей.

Отметим, что увенчанный всеми возможными кинопремиями и призами, Александр Митта изначально учился на архитектора у легендарного конструктивиста Мельникова. А на вопрос о том, когда начал мечтать о режиссуре, отвечал коротко: никогда.