Президента Южной Кореи обвинили в провокации КНДР на конфликт

Ситуация с введением военного положения в Южной Корее может спровоцировать КНДР на вооруженный конфликт.

Оппозиция обвиняет президента Юн Сок Ëля, министров обороны, внутренних дел и безопасности в попытке госпереворота и поэтому будут добиваться их импичмента, сообщает агентство Yonhap.

Позднее СМИ написали, что голосование парламента об импичменте президента Южной Кореи может пройти 6-7 декабря. Шесть партий, включая главную оппозиционную Демократическую партию, уже подали в парламент соответствующий проект.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране чрезвычайное (военное) положение якобы для защиты "от угрозы северокорейских коммунистических сил". Решение вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров. Парламент проголосовал за отмену военного положения.

В стране начался митинг, у здания парламента начались столкновения с протестующими.