"Заложник своей семьи и фамилии": известный продюсер высказался об Алсу

Дарья Кузнецова не только поэт и композитор, но и весьма успешный продюсер. Она работает с такими известными артистами как Дима Билан, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс и многие другие. Так, например, она рассказала, что та же Ольга Бузова не так проста, как кажется на первый взгляд.

"Бузова, при всей ее любви ко мне и моей любви к ней, очень сложная. Существует заблуждение, что Оля — наивная дурочка с 24 миллионами подписчиков в запрещенной Сети. И все у нее по фану, по удаче. Черта с два. Человек работает 24 на 7", - сообщила Кузнецова.

Отметила она и Настасью Самбурскую. По мнению продюсера, у артистки огромный потенциал, но чтобы стать звездой шансона, ей следует оставить актерскую карьеру, посвятив себя музыке.

Зашла речь и об Алсу, с которой Дарья Кузнецова много работала. Продюсер уверена, что сейчас артистка, недавно пережившая развод, хочет наверстать упущенное. Причем, подчеркнула Кузнецова, она бы не хотела, чтобы Алсу стала "артисткой-разведенкой", исполняющей унылые песни. Она убеждена, что Алсу должна высекать искры.

"Она артист с большой буквы. Она могла бы представлять нашу страну в мире. Невероятно красивая, с уникальным тембром голоса… но заложник своей семьи и фамилии. У нас в России не любят богатых людей, это нормально, большинство из нас все же выросли из крепостного права", - заключила Кузнецова.

При этом Дарья заявила, что "двумя руками" за развод Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Вдаваться в подробности она не стала, но интригующе сообщила Starhit:

"Когда она расскажет всей стране про события, думаю, мнение людей, особенно после истории с "Голосом", резко изменится. Но это их семейные темы. Алсу великолепна и как человек, и как мать".