Психолог объяснил рост популярности Библии и Таро

Россияне начали скупать Библию. Как выяснил РБК, ее продажи в магазинах и на маркетплейсах с начала года выросли в среднем в два раза. Популярность Библии растет вместе с ростом интереса к эзотерике и гаданиям на картах Таро. Только за последние несколько месяцев россияне потратили на гадальные карты почти 130 миллионов рублей.

Рост спроса на Библию можно объяснить общим тревожным фоном и периодом неопределенности. В религиозных и эзотерических книгах люди пытаются найти ответы на волнующие их вопросы, а зачастую и готовые решения.

Людям нужны точки опоры в сложных ситуациях. Источник поддержки и вдохновения. Возможность поделиться своими переживаниями, снять тревогу и посмотреть на проблему с другого угла. Для многих такую роль выполняет религия, и в этом нет ничего плохого, пока укладывается в пределы разумного.

Но увлечение мистикой, эзотерикой, гаданием на Таро не должно превращаться в перекладывание ответственности за свою жизнь и за принятие решений на кого-то другого, игнорирование глубинных проблем. Это не волшебная таблетка, которая избавит от всех проблем разом. Более того, это может привести к искажению восприятия реальности и ослабить свою способность к анализу и принятию рациональных решений.

Денис Нарыльнев для "ТВ Центра".