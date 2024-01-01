СК проверит информацию о незаконном вывозе детей из России

Следственный комитет России (СКР) проверит сообщения о вывозе российских детей за границу.

Причиной для проверок стал материал, вышедший в эфире одного из федеральных телеканалов. В СМИ появилась информация о якобы продаже и вывозе за рубеж несовершеннолетних через некоммерческие организации в девяти регионах России – Приморском, Пермском и Хабаровском краях, в Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, а также республиках Коми и Крым.

"Глава ведомства дал поручение руководству следственных управлений СК России <…> представить доклады по озвученной проблеме и о мерах процессуального реагирования", - сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в 2024 году процесс усыновления иностранцами детей из России был полностью остановлен.