Часть кузова застряла в огромной воронке. Вторую отбросило на дорогу вместе с колесами. Этот бронетранспортер ВСУ российские бойцы подорвали в Дзержинске. Но главный успех новой волны атак на позиции боевиков - не в количестве уничтоженной техники. А в том, что штурмовикам удалось захватить сразу два террикона шахты "Центральная". Теперь все господствующие высоты в городе – за российскими войсками. И обстановка, расположение огневых точек ВСУ - как на ладони.

Под Курахово после массированной артподготовки российские штурмовки пробились в поселок Старые Терны. Уличные бои продолжались чуть больше суток. И вот националисты, несмотря на угрозы своих командиров и приказы Киева держаться до последнего, выходят из укрытий и сдаются. Старые Трены – освобождены. Еще вчера в этом поселке находился важнейший опорный пункт ВСУ, который прикрывал подходы к Курахово с запада.

После затишья и вялых позиционных боев утром в среду российские самолеты нанесли мощнейший бомбовый удар по позициям ВСУ в Белогоровке. Военные говорят, что на бандеровцев наши пилоты сбросили в общей сложности более 300 килограммов взрывчатки.

В Курском приграничье штурмовики при поддержке авиации начали зачистку в Суджанском районе. Боевики прячутся в домах. Но маскироваться уже поздно. Националистов засекли. Один за другим в окна влетают дроны. Серия взрывов. Выход для бандеровцев один: хочешь жить - сложи оружие.

То, что мотивация у подавляющего большинства националистов нулевая, говорят и вот эти кадры: новенький канадский "Сенатор", забитый до отказа натовским оружием, брошен на грунтовке. Видно, что повреждений почти нет. И патронов столько, что стреляй хоть весь день. Но боевики даже и не пытались. Жизнь дороже брюссельских подарков. Тем более, что они горят каждый день и плохо защищают даже от обычных гранатометных выстрелов. Морпехи догнали и сожгли беспилотниками еще один немецкий "Леопард".