В Москве подвели итоги четвертого сезона проекта "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Это масштабное соревнование для специалистов в сфере IT.
Накануне на пресс-конференции спикеры обсудили задачи, которые стояли перед участниками хакатонов. В этом году их прошло десять: восемь окружных, а также всероссийский и международный. Более 11 тысяч программистов со всей страны и из других государств искали решения в вопросах от компаний-партнеров и разделили призовой фонд в 40 миллионов рублей.
"Мы видим, как на хакатонах идеи превращаются в реальные решения, которые полезны для бизнеса и государства. И многие ребята показывают какие-то прорывные идеи, дорабатывают их и внедряют в реальную жизнь. Мы верим, что поддержка талантливых специалистов, молодых ребят - это стратегическая инвестиция в будущее для развития нашей страны в целом", - отметил Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".