В Москве подвели итоги четвертого сезона проекта "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Это масштабное соревнование для специалистов в сфере IT.

Накануне на пресс-конференции спикеры обсудили задачи, которые стояли перед участниками хакатонов. В этом году их прошло десять: восемь окружных, а также всероссийский и международный. Более 11 тысяч программистов со всей страны и из других государств искали решения в вопросах от компаний-партнеров и разделили призовой фонд в 40 миллионов рублей.