Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Рахима Бацева

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Рахима Бацева из Кабардино-Балкарии. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчику месяц. И у него смертельный диагноз - тяжелый комбинированный иммунодефицит. Это редкое генетическое заболевание, при котором нарушается работа всей иммунной системы. Если срочно не начать лечение - ребенок не выживет. Рахиму требуется экстренная трансплантация костного мозга. Но до и после операции он должен пройти курс терапии специальными препаратами. Их стоимость - почти 3 миллиона рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!