Асмус познакомила нового возлюбленного с дочкой от Харламова

На днях Кристина Асмус появилась на публике в компании продюсера Ильи Бурца. Они вели себя так, что всем вокруг сразу стало понятно, что между ними любовь. Пикантности ситуации добавило то, что менее месяца назад Бурец развелся. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы, в Сети Асмус немедленно стали называть разлучницей. Однако в близком окружении говорят, что это неверно.

"С женой Бурец расстался еще год назад. Долго был один, в поиске. Просто официально они только сейчас оформили свой развод", - сообщили в окружении пары.

Говорят, продюсеру давно приглянулась Кристина Асмус. Однако она была то замужем за Гариком Харламовым, то встречалась с актером Романом Евдокимовым. Когда актриса рассталась с коллегой, Бурец решил брать быка за рога, начав ухаживания. В итоге Асмус растаяла. Их отношения развиваются довольно быстро: говорят, влюбленные уже живут вместе.

"Они встретились на киношной вечеринке и уже чуть больше месяца вместе. Можно сказать, после первого свидания ребята поняли, что созданы друг для друга. Во всяком случае они уже съехались и живут как семья. 11-летняя дочь Кристины от брака с Харламовым Настя хорошо приняла нового мужчину мамы", - сообщили "КП" подружки Асмус.