Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал четырех президентов, которые должны уйти в отставку.

Первый – это президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который ранее ввел военное положение в стране. Медведев назвал его решение в корне неправильным.

Второй – президент Франции Эммануэль Макрон. Он, по мнению зампреда Совбеза, не справился с правительственным кризисом. Та же участь ждет президента Грузии Саломе Зурабишвили.

"Зурабишвили должна уйти после истечения полномочий, но не хочет этого делать. Наглая дура", - написал Медведев в своем telegram-канале.

И четвертый кандидат на отставку – президент Украины Владимир Зеленский, который уже давно утратил свою легитимность. Зампред Совбеза написал, что украинского политика ждет позорная политическая эмиграция или публичная казнь.

Медведев подчеркнул, что все четверо президентов поддерживаются Соединенными Штатами.