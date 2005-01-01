Что стало с дочкой Анастасии Волочковой

В 2005 году Анастасия Волочкова родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. Однако спустя короткое время влюбленные расстались, дочь осталась жить с матерью. Однако, когда ей было 13 лет, Ариадна переехала жить к отцу. Сама балерина утверждала, что девочке просто удобнее от отца ездить на учебу, однако в Сети ходили упорные слухи, что Арише просто надоело терпеть череду мужчин матери и ее сомнительный образ жизни.

После отъезда из родительского дома Ариадна стала вести крайне закрытый образ жизни. Одно время у нее испортились отношения с матерью, например, она принципиально не стала звать ее на свой выпускной. Однако затем Ариадна и Анастасия сумели найти общий язык. Дочь даже стала периодически приезжать в гости к балерине.

В свежем интервью Волочкова заявила, что Ариша стала "чужой" в доме отца, который счастливо женат на ведущей Елене Николаевой и воспитывает с ней двух сыновей. Журналисты взяли комментарий у Николаевой, чтобы прояснить ситуацию.

"Ариша таких слов, что лишняя, никогда не говорила ни мне, ни папе. Сейчас она не живет с нами, пробует строить личную жизнь, она живет с парнем. Это нормальный шаг для взрослой девушки, у них любовь. Мы порой видимся, часто не получается, Ариша живет далеко от центра, но иногда приезжает в гости. Она хорошо ладит с братьями... У Ариши доверительные отношения с папой. Был сложный подростковый период, но все позади, с отцом они смогли сохранить отношения", - рассказала ведущая Woman.ru.