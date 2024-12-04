В ЦБ оценили, сколько займет "тормозной путь" снижения инфляции

Инфляция в России пока не начала замедляться.

На возврат инфляции к цели уйдет 2025 и часть 2026 года, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.

"В этом году инфляция будет больше, чем в следующем году. К сожалению, но тормозной путь до нашей цели (4% - прим. ред.) займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год" - сообщила она в ходе сессии в рамках форума "Россия зовет!".

Согласно прогнозам ЦБ, инфляция в 2024 году составит 8-8,5%, а в 2024 – на уровне 4,5-5%. В первом полугодии 2026 года она должна вернуться на уровень 4%.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанку удалось "предотвратить вхождение в инфляционную спираль" с помощью повышения ключевой ставки.

Ранее глава ЦБ не исключила возможность повышения ключевой ставки в декабре 2024 года, но это еще не предопределено.