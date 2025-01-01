Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в декабре

Центробанк России допускает новое повышение ключевой ставки уже в декабре. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Россия зовет". Однако это решение не предопределено, подчеркнула она.

По мнению Набиуллиной, смягчение денежно-кредитной политики будет воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнет ее еще выше. Слова главы Центробанка приводит "Коммерсант".

Очередное заседание Совета директора Банка России по ключевой ставке намечено на 20 декабря.

Глава Центробанка также сообщила, что тормозной путь до цели по инфляции в России в 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год. Она сравнила инфляцию с пульсом: в короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную - очень тяжело.

Набиуллина подчеркнула, что нельзя ждать, что инфляция рассосется сама собой.