"Бог дал, Бог взял": Лариса Долина подвела итоги года

Летом Лариса Долина оказалась в центре скандала. В результате хитроумной аферы прославленная артистка лишилась квартиры в центре Москвы и сотни миллионов рублей. у элитного жилья певиц теперь другая хозяйка, однако исполнительница предприняла все усилия, чтобы вернуть недвижимость себе. Полным ходом идет расследование, кроме того, Лариса Долина подала в суд на новую владелицу роскошных квадратных метров. Знающие люди поговаривают, что есть шанс вернуть квартиру, а вот с деньгами певице следует попрощаться.

Меж тем артистка не унывает. Она много работает, гастролирует. К своему голосу Лариса Долина относится трепетно, бережет его и тщательно о нем заботится.

"Если ты бережно относишься к своему голосу, то тогда он тебе будет предан, никогда не подведет. Если ты его предашь, то Бог голос отнимет. Бог дал, Бог взял. Для того чтобы голос сберечь, многое нужно, главное - просто его любить, лелеять и понимать, что голосу иногда нужно отдыхать. Я иногда с ним даже разговариваю: перед концертом прошу меня не подводить, быть легким, слушаться меня и так далее", - призналась певица.

Лариса Долина вовсю снимается в новогодних программах. По словам артистки, она с удовольствием принимает в них участие, поскольку они заряжают ее хорошим настроением. Несмотря на потери, которые с ней случились летом, певица старается не унывать и настроена только на хорошее. В беседе с Teleprogramma.pro Лариса Долина подвела итоги:

"Этот год был непростым, очень непростым... Но все же все то, что я задумала по своей творческой колее, все получилось!.. Провела много гастрольных туров, выпустила много новых песен, в том числе и новых дуэтов. Так что творчески этот год был очень плотным и насыщенным. И я этому очень рада!"