Новосибирскую гимназию проверяют после сообщения о теракте

Спецслужбы обследуют здание новосибирской школы после сообщения об угрозе теракта.

Информацию подтвердили в правительстве региона. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии.

Инцидент произошел в гимназии №9. Утром учителю пришла смс от неизвестного, который пообещал расправиться над школьниками. Учеников согнали в кабинеты и забаррикадировали двери партами. Позднее школьников эвакуировали.

Сообщение о минировании школы могло прийти, чтобы сорвать сочинение по русскому языку. В настоящий момент эта версия проверяется.