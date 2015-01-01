"Как пингвин": беременная Лена Катина снялась в клипе

Лена Катина прославилась, когда работала в группе "Тату" вместе с Юлией Волковой. После того, как ушла из коллектива, артистка запустила сольную карьеру. Певица записывает и выпускает новые песни, снимает клипы. Кроме того, Лена посещает светские мероприятия, с удовольствием общается с журналистами.

Так, в свежем интервью ТВ Центр она рассказала о том, как будучи беременной снималась в видео на новую композицию. По признанию Лены, ей было несложно, каблуки она старалась активно не задействовать в работе, но проблемой стала ее походка.

"Я уже ходила немножко как пингвин... Оля на меня орала: "Катина, ты можешь нормально ходить?" А я говорю: "Не могу! Понимаешь, не могу!" - рассказала Катина, вспоминая свою первую беременность.

Напомним, что у певица двое детей от двух мужей. В первом браке в 2015 году певица родила сына Александра, а во втором, в 2023 году, на свет появился мальчик Демьян.