ФСБ показала видео изъятия 250 кг черной икры у браконьеров под Хабаровском

В Хабаровском крае сотрудники МВД и ФСБ изъяли 260 килограммов черной икры и более 310 килограммов осетра.

Незаконным промыслом занимались двое россиян, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На видео с места событий видно, как сотрудники правоохранительных органов извлекают из автомобиля контейнеры с икрой и мешки с рыбой.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте водных биологических ресурсов. Оба фигуранта дела арестованы. Им грозит лишение свободы до восьми лет со штрафом до двух миллионов рублей.

Изъятые икра и рыба переданы на ответственное хранение в склад МВД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.