Больной брат не может связаться с Маратом Башаровым

Марат Башаров не общается со своим старшим братом Вялитом и не знает о его проблемах со здоровьем. Об этом программе "Хватит слухов" рассказал сам Вялит. Известный актер тоже не скрывает своего отношения к родственнику и отказывается общаться с ним даже по телефону.

"К сожалению, мы не общаемся после смерти отца. Дай бог ему здоровья, спасибо большое за цветы, и надеюсь, что с ним всё будет хорошо", - сказал Башаров "ТВ Центру".

Недавно у старшего брата Башарова начались проблемы с ногами. Теперь ему может грозить ампутация ноги, но актёр не хочет в это верить.

"Не дай бог. Я думаю, что всё будет хорошо. Я, как ведущий "Битвы экстрасенсов", говорю, что всё будет хорошо", - заверил Башаров, отказавшись дальше обсуждать судьбу своего брата.

Подробности отношений двух братьев смотрите в выпуске программы "Хватит слухов" 4 декабря в 22:35.