На российских дорогах начали использовать новые прицепы прикрытия

Сила удара гасится, а тяжесть последствий при столкновении минимизируется. Таков принцип работы нового демпфирующего прицепа отечественного производства. Теперь их будут использовать в столице при работах на дороге. Московские коммунальщики, прислушавшись к рекомендации ГИБДД, уже закупили технику.

"На сегодняшний день порядка 50. Естественно, будем наращивать по мере необходимости. При критической ситуации уменьшается удар где то в 4-5 раз. Сохраняются человеческие жизни", - отметил Александр Орешкин, руководитель ГБУ "Автомобильные дороги".

Чаще всего прикрытием для рабочих на трассе служит спецтехника. Однако столкновение на скорости легковушки имеет последствия, схожие с ударом о кирпичную стену.

Так демпфирующий прицеп выглядит в разборе: металлические пластины внутри полые, при столкновении сила удара гасится в процессе их сдавливания. Этот принцип можно сравнить с прыжком каскадера на картонные коробки.

Демпфирующий прицеп "Гаврош" производится на территории столичного технопарка "Мосгормаш". Это полностью импортозамещенный продукт, разработанный российскими инженерами. Он уже не раз доказал свою эффективность в действии.

"Автомобиль некритично повреждается, сохраняются жизни обитателей салона. Есть расстояние откатывания после аварии, которое по ГОСТу регламентировано. Оно не должно превышать таких значений, чтобы не наехала машина на тех, кто производит ремонтные работы", - уточнил Михаил Ефименко,ведущий конструктор компании-производителя.

"Гаврош" может использоваться круглогодично, он легко крепится на грузовые автомобили и не требует значительных изменений в их конструкции. До конца года в распоряжении дорожных служб появится еще около 50 мобильных прицепов, сохраняющих жизни не только зазевавшимся водителям, но и другим участникам движения.