Вор в силиконовой маске обчищал коттеджи в Новой Москве

Вор обчищал коттеджи в Новой Москве в силиконовой маске, но его все равно раскрыли.

Мужчина проникал в дома на протяжении нескольких месяцев. Забирал драгоценности, дорогую технику, деньги. От камер никогда не прятался, ведь использовал чужое лицо - на дело шел в силиконовой маске. Такой хитрый трюк злоумышленник провернул минимум пять раз, причинив ущерб на два миллиона рублей.

Но в итоге полицейским все же удалось его вычислить. Преступником оказался ранее судимый 49-летний житель Тамбовской области.