Объявлены финалисты первого чемпионата по дрон-рейсингу среди школьников

Перед важными соревнованиями разминка нужна всем, даже дронам. Здесь все как на настоящих состязаниях: по одну сторону плотного ограждения из сетки - трасса, по другую - зрители. Сами спортсмены - отдельно.

Для правильного управления летательным аппаратом пилоту даже не нужно находиться на трассе. Они сидят за ограждением. Но чтобы управлять дроном, нужно буквально стать дроном.

Пилоты видят трассу через VR-очки. На каждом дроне - крошечная камера, которая транслирует изображение в реальном времени. То есть как будто сами участники пролетают через горящие кольца.

Может показаться, что соревнования индивидуальные, но это не так.

"Есть пилот, техник и пилот-техник. Пилот пилотирует сам дрон. Когда пилот пролетит первую половину маршрута, пилот-техник идет на его замену. Техник заменяет батареи в дронах, которые подлетают к нему", - объясняет участник Арсений Курганов.

Команде нужно преодолеть 30 кругов на трассе через обручи разной формы, высоты и диметра. В зачет, кроме качества прохождения, все машины должны остаться целыми и не застрять в ограждении, идут скорость и время. На этих конкретных соревнованиях дети летают на уже готовых дронах. Для продвинутых пользователей есть состязания на повышенном уровне сложности, когда дронами не только управляют, но и конструируют их, самостоятельно собирают по чертежам, а если нужно - пишут код. То есть программу, которая и будет управлять машиной в полете. Почти все школьники здесь хотят связать свое будущее с авиацией.

Иван, как и многие здесь, учится в авиастроительном классе. В учебной программе у них больше математики и физики. Отдельно изучают теорию вероятности, 3D-моделирования, информатики, робототехники.

В соревнованиях в МАИ участвовали ученики 5-11 классов. В финал вышли 17 команд, а всего приняли участие более 500 школьников.