В здании Третьяковки на Кадашевской набережной открылась выставка Виктора Попкова

Молодость Виктора Попкова, художника-легенды 20 века, мастера "сурового стиля", совпала со знаменитой оттепелью. Он объездил многие грандиозные стройки - Братская и Иркутская ГЭС, Абакан-Тайшет, целина. И при этом - ни намека на пафосность и соцреализм.

"Это люди, уставшие от физически тяжелой работы, у каждого за плечами какая-то своя непростая судьба, свой характер. Нас они привлекают и поражают какой-то удивительной подлинностью и достоверностью, которые Попков смог передать. При этом существует и определенная их героизация. Но не только "суровый стиль". Это многогранный художник-философ", - объясняет Ольга Стекольщикова, куратор выставки.

Потом будут потрясающие, пронзительные "Вдовы" - посвящение женщинам, потерявшим мужей в Великую Отечественную войну. Будет фантастическая графика. И - тончайшая лирика.

Пожалуй, самая известная его работа, получившая диплом на Пятой биеннале в Париже, это "Двое". Они - и вместе, и в тоже время как будто врозь.

"Хороший человек была бабка Анисья" - самая масштабная его картина. И самая многонаселенная. Он собирает на ней разных своих персонажей под сенью дуба. И внимательный зритель обязательно заметит - у дерева в осенних красках есть одна зеленая ветвь.

"Эта зеленая ветвь - своего рода метафора жизни. Эта жизнь отшумела, она уходит, уходит в иной мир бабка Анисья, но вот мальчик на переднем плане, возможно, ее внук - это тоже своего рода зеленая ветвь", - отмечает Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе.

Сама фигура художника - человека сложного, импульсивного - с годами обрастала множеством мифов и легенд. Он, как казалось многим, предчувствовал свою смерть. Роковая трагическая случайность. Хотел остановить такси на Тверской улице. Но не понял, что машина инкассаторская. В 1974 году у них не было специальных автомобилей. Инкассатор застрелил его, утверждая, что действовал по инструкции. Попкову тогда исполнилось 42 года. Особый символизм, как говорили потом. Он в то время работал над картиной, посвященной Пушкину.

"Два выстрела. Оба прервали высокий творческий полет на взлете. И у поэта, и у художника. Действительно, в этом есть какая-то аналогия", - резюмирует Стекольщикова.

Слишком короткий творческий путь. НРо при этом у Виктора Попкова - богатое наследие. Это первая такая масштабная выставка. 180 его работ из двенадцати музеев страны и частных коллекций. Возможность по-новому взглянуть на этого художника или открыть его для себя.