Первые итоги реализации федерального закона о северном завозе подвели в Москве. На тематическом пленарном заседании собрались депутаты, сенаторы, представители профильных ведомств.

Документ, направленный на создание централизованной системы обеспечения отдаленных регионов, вступил в силу в апреле этого года. Среди главных целей - быстрая и бесперебойная поставка жизненно-важных грузов. Как отметили участники дискуссии, закон уже показал свою эффективность и при необходимости будет дополнен поправками.

"Наш закон живой. Все в повседневной жизни работает. Безусловно, поправками мы всегда этот закон усилим. Я думаю, население довольно, сигналов с территорий не поступает", - отметил Николай Харитонов, председатель комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики.