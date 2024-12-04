Рассекречены три плана Трампа по Украине

Советники избранного президента США Дональда Трампа предложили три плана урегулирования конфликта на Украине.

Все они подразумевают территориальные уступки со стороны Украины, пишет агентство Reuters.

План экс-директора нацразведки Ричарда Гренелла предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения. Членства Украины в НАТО он не подразумевает.

Номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог предлагает установить режим прекращения огня на основе заморозки линии фронта.

План вице-президента США Джей-Ди Вэнса основан на демилитаризации линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для Москвы, что Киев не вступит в Альянс.

При этом известно, что Трамп еще не созвал рабочую группу для создания мирного плана. Как пишет агентство, избранный американский президент, скорее всего, будет "использовать метод кнута и пряника": если президент Украины Владимир Зеленский откажется от переговоров, то США прекратят поддержку Киева, а если российский лидер Владимир Путин — наоборот, увеличат.

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что России важно достичь целей СВО, заморозка конфликта ее не устроит.