Шахназаров: "Машков явно переживает за то, что происходит с дочкой"

После начала СВО Владимир Машков ясно дал понять, что поддерживает курс руководства страны, а вот его дочь, актриса Мария Машкова, оказалась по другую сторону баррикад. Она не только во всеуслышание обозначила свою политическую позицию, но и на эмоциях буквально отреклась от отца. Впрочем, когда чуть остыла, Мария все же забрала свои слова обратно, дав понять, что любит отца, несмотря ни на что, и надеется, что оба они преодолеют все разногласия.

Примечательно, что сам Владимир Машков еще ни разу не прокомментировал высказывания своей единственной наследницы. Однако говорят, что актер сильно переживает. Так, критик Михаил Шахназаров в шоу "Полный абзац" на RuTube сообщил:

"Отец Марии явно переживает за то, что происходит с дочкой. И она хотя бы честна в своих суждениях, говорит, что придется освоить другую профессию...".

Отметим, что Мария Машкова последние годы живет с семьей в Америке. Там она пытается раскрутить свою актерскую карьеру, но получается у нее неважно. Мария даже допустила, что попытается найти себя в другой области.