Российские школьники могут принять участие в олимпиаде "Безопасный интернет". Она проходит на платформе Учи.ру с 26 ноября по 23 декабря.



Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасный Интернет" направлена на повышение уровня киберграмотности и формирование знаний и навыков безопасного поведения в сети Интернет у учеников с 1 по 11 классы.

Для участия педагогу или родителю необходимо зарегистрировать ученика на сайте Олимпиады.

На решение заданий будет выделено 60 минут, участие бесплатно. Все участники по итогам получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата.