Куда пропал доктор Купитман из "Интернов"

Вадим Демчог прославился благодаря роли врача-венеролога Купитмана. Его герой был лучшим другом персонажа Ивана Охлобыстин доктора Быкова. После этой работы Демчог снялся еще в нескольких проектах, однако они такой популярности и зрительской любви не принесли, а в последнее время актер вообще пропал из поля зрения.

"Мне неинтересна эта тема сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью", - объявил Демчог беспокоящимся за его актерскую карьеру журналистам.

Оказалось, артист перестал сниматься и подался в нынче модный в Сети коучинг. Актер ведет онлайн-курсы, которые "помогают расширять возможности, реализовать свой потенциал и таланты, стать свободнее, удовлетвореннее и счастливее". Демчог разработал некую методику, основываясь на принципах актерской игры. И обещает, что у каждого ученика расширится "энергопотенциал", откроется "мощный источник силы" и "улучшится жизнь во всех сферах". За улучшение жизни надо заплатить от 36 до 58 тысяч рублей, компетентно сообщает "Мир новостей".

"Мне очень жаль, что Демчог не снимается. Он очень хороший актер. Но при этом как актера его практически не знают. А между тем он интереснейший артист! Если решил уйти из кино, то что тут скажешь. Пожимаю плечами: хозяин - барин!" - развел руками киновед Александр Шпагин.