Двум жителям Хабаровского края грозит тюрьма за контрабанду черной икры

Пограничники совместно с полицией задержали в Хабаровском крае двух местных жителей - их подозревают в контрабанде черной икры.

Силовики остановили иномарку, в которой обнаружили более 250 килограммов деликатеса, расфасованного в банки, и 310 килограммов рыбы осетровых видов. При этом необходимые документы на товар отсутствовали.

Груз изъяли. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте водных биологических ресурсов. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с возможным дополнительным штрафом до 2 миллионов рублей. Фигурантов заключили под стражу.