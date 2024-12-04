Чехия перестала получать нефть по трубопроводу "Дружба"

Чехия по неизвестным причинам перестала получать российскую нефть по трубороповоду "Дружба".
Об этом сообщили ряд чешских СМИ, позднее информацию подтвердил глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек. По "Дружбе" поступило порядка 58% нефти от общего объема.
Недостатка в нефти для внутренних потребителей сейчас нет, поскольку продолжаются стабильные поставки по итальянскому трубопроводу TAL.
"Резервы будут использованы, если поставки не возобновятся", - отметил министр.
РБК в пресс-службе "Транснефти" сообщили, что все поставки по нефтепроводу "Дружба" по российской территории осуществляются штатно.
Ранее нефтепровод "Дружба" получил повреждение на территории Польши. Произошла утечка топлива, возгорание не последовало.