"Человек предполагает, а бог располагает": актер Вадим Андреев рассказал об уходе в монастырь

Вадим Андреев один из самых популярных и востребованных актеров. В его послужном списке 45 лет работы, а фильмография насчитывает более 450 работ (в том числе и дубляжа). При этом актер не стесняется говорить, что участвовал в самых разных проектах, и в низкопробных тоже, особенно это было в 90-ые годы, когда "кино вымерло", и от нищеты его спас дубляж.

Сейчас ситуация выправилась. Несмотря на то, что в последнее время Андрееву достаются роли людей в погонах, на свою долю он не ропщет, более того, до сих пор ходит по кастингам, где ему часто отказывают. Несмотря на бешеную популярность, артист так до сих пор не стал ни заслуженным, ни народным, однако по этому поводу не переживает, считая, что народная любовь и признание важнее.

В свежем интервью зашла речь и на личную тему. Уже 47 лет Вадим Андреев состоит в браке с супругой Галиной. За это время всякое было: кризисы, пара даже на какое-то время расходилась.

"К счастью, с годами понял, что ближе и роднее человека у меня нет. И еще, конечно, помогло то, что 15 лет назад я воцерковился и у меня появился духовник, который семь лет назад подвел меня к решению обвенчаться с женой. Хотя далось оно мне непросто — я понимал всю ответственность такого обета богу", - признался актер.

Андреев рассказал, что и спустя годы у них с женой могут возникать причины для размолвок, и на самом деле он не такой "добренький и неконфликтненький", каким кажется со стороны. Однако у них с супругой есть правило всегда извиняться, если не прав, передает http://lady.mail.ru.

"Я во всех интервью говорю, что мы с женой очень боимся раньше другого в лучший мир отбыть, так как понимаем, насколько тяжело придется тому, кто останется тут. И я в последнее время стал всерьез думать о том, что если Гали, не дай бог, первой не станет, у меня дорога одна — в монастырь…"