Азиза дала показания по делу об убийстве Талькова: сама была вся в крови

Певица Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова. По этой причине она прибыла в Санкт-Петербург. Она рассказала, что разнимала в драке своего телохранителя, любовника Игоря Малахова, и директора Талькова Валерия Шляфмана. Азиза утверждает, что сама пострадала в драке — была вся в крови, у нее оторвался ноготь, сообщает телеграм-канал SHOT.

После драки певица ушла в гримерку и уже оттуда узнала о стрельбе. Она увидела Игоря Малахова и сперва решила, что ранили его, так как он был в крови. Пистолет она увидела позднее в бачке туалета в туалетной комнате. Тогда Азиза достала оружие и передала его в качестве улики. Певица отметила, что знала, что у Малахова был пистолет.

Отметим, что заварушка между Малаховым и Шляфманом произошла как раз из-за Азизы. Певица попросила поменять очередность выступления на концерте. В итоге в потасовку угодил и сам разъяренный от новостей Игорь Тальков.

"Все случилось так быстро. Но надеюсь, что судья в этом году поставит точку. Столько современных методик у следствия, экспертиз. Вердикт какой-то точно будет", - резюмировала Азиза.

Меж тем в Израиле допросили Валерия Шляфмана, который покинул Россию вскоре после смерти Игоря Талькова. Он признал, что стрелял, но свою вину все равно отрицает. По его мнению, убийца – Игорь Малахов, отмечает "КП".