Россиянам пообещали сокращение зимы на полторы недели

Климатическая зима в ближайшие годы сократится на полторы недели. Этому способствует глобальное изменение климата, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, зимний сезон по числу аномалий превышает все другие сезоны. Зима жертвует осени и весне неделю и более от своей продолжительности. В перспективе снежный покров будет образовываться все позднее, а морозы будут становиться мягче, заявил Тишковец в эфире "Радио России".

В частности, по прогнозам метеоролога, жители столичного региона в разгар зимы не раз застанут тающие сугробы. Оттепели будут чередоваться с резкими холодами, однако все чаще будет наблюдаться потепление. В целом наступившая зима будет мягкой, пообещал Тишковец.