Главе французского правительства Мишелю Барнье депутаты и слова не дают сказать. Это была последняя попытка премьер-министра уговорить парламент отказаться от объявления ему вотума недоверия. Барнье, который занял свой пост всего два месяца назад, пытается оправдаться и просит больше времени, чтобы попытаться вывести Францию из финансового кризиса.

Когда Барнье стал премьер-министром, президент Франции попросил его найти выход из проблемной финансовой ситуации. На данный момент внешний долг Франции превысил три триллиона евро и составляет 112 процентов ВВП страны.

Барнье предложил новый бюджет, основанный на жёсткой экономии. Сокращение расходов на 40 миллиардов и повышение налогов на 20. А в минувший понедельник премьер-министр воспользовался конституционной нормой, которая называется статья 49.3, позволяющей принимать законы без парламентского одобрения. Это и стало причиной, почему сегодня всё французское правительство могут отправить в отставку.

"Когда премьер-министр представляет нам бюджет, который является бюджетом рецессии, который является карательным бюджетом, который повлияет на покупательную способность наших самых нуждающихся граждан, имеющих низкие доходы - я вынужден отклонить этот бюджет", - говорит Жордан Барделла, лидер партии национального собрания.

Такого не было во Франции более 60 лет, чтобы парламент объявлял правительству вотум недоверия. Единственный раз подобная участь постигла правительство Жоржа Помпиду в 1962 году. Но тогда президент Шарль де Голль распустил парламент и спас Помпиду от отставки. Макрон заявил, что если сейчас правительство будет отправлено в отставку, он, вопреки ожиданиям многих, своё кресло не покинет.

В октябре из-за дефицита бюджета Париж был вынужден сократить расходы на Украину. Тем не менее, деньги и оружие Елисейский дворец продолжает щедро выделять Киеву, что вызывает закономерное возмущение такими нецелевыми тратами у жителей Франции.

По последним данным, рейтинг президента Эммануэля Макрона опустился ниже 20 процентов. Левые партии как никогда настойчиво требуют отставки главы государства и это находит всё больше поддержки у населения, утверждают независимые опросы.